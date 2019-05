Rapid läuft Sturm gegen den Polit-Plan

Das Institut SportsEconAustria hat für die Grün-Weißen deren wirtschaftliche Bedeutung in Bezug auf die Wertschöpfung, Beschäftigung und Steuerleistungen erhoben. Demnach wurden in der vergangenen Saison 20,15 Millionen Euro an Steuern und Abgaben durch den laufenden Betrieb von Rapid ausgelöst - dazu zählen etwa Abgaben auf Ticketverkäufe oder die Einkommensteuer für die mehr als 300 Beschäftigten: „Wir sind in Wien ein Wirtschafts-Leitbetrieb und der zweitgrößte Arbeitgeber in Penzing“, sagt Rapid-Vizepräsident Nikolaus Rosenauer, der der Forderung von Niederösterreichs ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger und Staatssekretärin Karoline Edtstadler nichts abgewinnen kann.