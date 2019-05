McDonald‘s-Kette als Außenstellen der US-Botschaft

Die Fastfood-Kette McDonald‘s wird ab Mittwoch zum Ersthelfer für in Not geratene US-Bürger. Dank einer Vereinbarung mit der amerikanischen Botschaft in Wien könnten sich US-Bürger künftig an die Mitarbeiter der Burger-Kette wenden, wenn sie zum Beispiel ihren Reisepass verloren haben oder Hilfe bei der Reise benötigen, teilte die US-Botschaft vor Kurzem auf Facebook mit.