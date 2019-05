Retro-Kollektion für „Stranger Things“-Fans

Im Sommer startet der Streamingdienst Netflix die mit Spannung erwartete dritte Staffel der Horror-Mystery-Serie „Stranger Things“. Fans, die den Look der Darsteller in der in den 1980er-Jahren spielenden Serie, lieben, werden ab Ende Mai auch bei uns fündig. H&M bringt mit dem Sender eine Capsule-Collection in die Stores, die eine von der Serie inspirierte Auswahl an Kleidung, Bademode und Accessoires für Damen und Herren bietet. Ab 23.05.2019 ist sie in den H&M Stores sowie online erhältlich.