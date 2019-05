Barcelona besiegt Getafe - Pleite für Real Madrid

Die letzte Meisterschaftspartie der Katalanen steigt in einer Woche in Eibar, wieder eine Woche später geht es gegen Valencia um den Cup-Titel. Der Endspiel-Gegner profitierte von Barcas Erfolg - Valencia schob sich dank eines Heim-3:1 über Alaves an Getafe vorbei auf Platz vier, der zur Champions-League-Teilnahme berechtigt.