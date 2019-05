Skandal! Fans wollen Lindner & Co. halbnackt sehen

Der Schweizer Rekordmeister Grasshoppers Zürich ist unter skandalösen Umständen aus der höchsten Liga abgestiegen. Die Fans erzwangen am Sonntag beim Stand von 4:0 für den FC Luzern einen Spielabbruch. Die Rowdys hatten sich am Spielfeldrand versammelt und so eine sichere Fortführung der Partie unmöglich gemacht.