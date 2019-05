Unfälle werden um 14 Prozent schneller beseitigt

„Jeder Stau ist einer zu viel und birgt Gefahren für Auffahrunfälle. Gerade in den Stoßzeiten zählt jede Sekunde“, so Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner. Seit Mitte April 2018 sind deswegen zwölf Asfinag Traffic Manager rund um die Uhr auf den 112 Autobahnkilometern in und um Linz unterwegs. Zu den Stoßzeiten befinden sich die Traffic Manager bereits an Unfallhäufungsstellen, wie dem Tunnel Bindermichl.