Salutschüsse für den neuen Gemeinderat

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) nahm dann die feierliche Angelobung der Mitglieder der Stadtregierung vor - neben Preuner und Auinger noch Barbara Unterkofler (ÖVP) als zweite Bürgermeister-Stellvertreterin und Martina Berthold (Grüne) und Anja Hagenauer (SPÖ) als Stadträtinnen. In seiner Rede forderte der Landeschef die Stadtpolitiker auf, ordentlich miteinander umzugehen: „Es gibt keinen Berufsstand, der sich selbst so beschädigt wie die Politik.“ Gleichzeitig meinte er: „Die Politik wendet Angst als politisches Mittel an“, was einige Anwesende als Seitenhieb auf die Beteiligung der FPÖ an der Bundesregierung interpretierten.