Rotes Kreuz bangt um Freiwillige

Mehr als 73.000 Personen sind mit jährlich 12,3 Millionen Einsatzstunden als Freiwillige beim Roten Kreuz Österreich tätig, trotzdem sind es zu wenige. In Salzburg schlüpfen 4.558 Personen ehrenamtlich in die rote Jacke, gerade im Rettungsdienst fehlt es aber an Personal. „Ehrenamt ist unsere Basis - ohne Freiwillige gibt es keinen Rettungsdienst“, macht der Salzburger Rotkreuz-Vizepräsident Bert Neuhofer auf die schwierige Situation aufmerksam.