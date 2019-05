Wunder nach irrem Ecken-Trick - Klopp sah‘s nicht

Ekstase in Anfield

Dann der Geniestreich von Alexander-Arnold. Er sieht, dass in der Barca-Abwehr Verwirrung herrscht, Liverpool-Kollege Divock Origi steht völlig frei. Völlig unvermittelt läuft Alexander Arnold zurück zum Ball, jagt diesen per Stanglpass in den 16er, wo die Barca-Spieler völlig verdutzt sind, nicht wissen, wie ihnen geschieht. Nur Origi ist wachsam, er übernimmt den flachen Ball dankbar und schießt ein - 4:0. Ekstase in Liverpool. Anfield bebt. Das Wunder ist perfekt. Der Aufstieg fixiert.