Schnelltest auf bakterielle Infekte entwickelt

Wissenschaftler der US-Universität Penn State ́(Pennsylvania) haben am Montag im Fachblatt „Proceedings of the National Academy of Sciences“ ein neues Gerät vorgestellt, das Bakterien bei Patienten binnen weniger Stunden nachweisen kann. Das soll ein schnelleres Reagieren ermöglichen und das tagelange Warten auf Laborergebnisse überflüssig machen.