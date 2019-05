Bettlerin schlug immer wieder auf ihren Hund ein

„Wir bitten um Hinweise aus der Bevölkerung und Fotos an unseren Notruf 0677/614 25 226, falls jemand die rumänische Bettlerin sieht, die laut den Hunderetterinnen leicht daran erkennbar ist, dass sie immer wieder von einem Kollegen im Rollstuhl flankiert wird“, so Stadler, die generell an Zeugen von Tierquälerei appelliert, „nicht wegzusehen sondern bei der Pfotenhilfe-Notrufnummer anzurufen oder in weniger akuten Fällen ein e-mail - gerne auch anonym - zu schicken.“ Alle Kontaktinformationen findet man auf www.pfotenhilfe.at