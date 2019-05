Meghans Sohn teilt Geburtstag mit George Clooney

Wenn das kein lieber Zufall ist: Der mit Prinz Harry und Herzogin Meghan eng befreundete Hollywoodstar George Clooney wurde wie deren kleiner „Prinz“ (ob das Baby diesen Titel bekommt, ist noch unklar) an einem 6. Mai geboren und feierte am Montag seinen 58. Geburtstag. Jetzt sind alle gespannt, ob der Star, der immer wieder zur Verteidigung der in Großbritannien oft arg kritisierten Herzogin angetreten ist, einer der Paten des achten Urenkelkindes der Queen wird.