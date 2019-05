Fall David: Behandlungsverbot für zwei SALK-Ärzte

Mediziner dürfen Patienten nicht mehr behandeln

Erstmals und mehr als ein Jahr nach Davids Tod gibt es richtige Konsequenzen: Jürgen Koehler, Ärztlicher Direktor, zog die zwei betroffenen Ärzte von der Patientenbehandlung ab. Sie dürfen laut SALK „bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens nicht mehr in der Patientenversorgung arbeiten“, nur noch Verwaltungstätigkeiten sind ihnen vorbehalten. Und ihre berufliche Zukunft hängt vom Ausgang des Gerichtsverfahrens ab. Koehler will außerdem diese Ergebnisse „zum Anlass nehmen, die Abläufe an den Kliniken erneut genaustens zu analysieren und weitere Verbesserungen in die Wege zu leiten“. SALK verwies auch auf die bereits von der „Krone“ berichteten Maßnahmen nach dem Todesfall, wie bauliche Verbesserungen in Bezug auf den Aufenthalt von Eltern und die „mittlerweile verpflichtend“ vorgeschriebenen Schulungen für Ärzte.