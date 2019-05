Russische Wald-Witwe angelt sich jungen Lover

Der Russe Alexander Ostrowski (1823-1886) arbeitete einige Jahre als Kanzlei-Beamter, u. a. am Handelsgericht in Moskau, wo in erster Linie Korruptionsfälle verhandelt wurden. Seine Komödie „Der Wald“ kapriziert sich denn auch weniger rund um Natur, sondern mehr um die Heuchelei der Leute mit Geld und die Heuchelei der Leute ohne Geld.