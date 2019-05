LH Thomas Stelzer: „Die Welt wird ungemütlicher“

Hoher Stellenwert des Ehrenamtes

Er hob vor allem den hohen Stellenwert von Freiwilligkeit und ehrenamtlichem Engagement in Oberösterreich hervor, in Verbindung mit der außerordentlich hohen Leistungsbereitschaft und Innovationskraft, die unser Bundesland international erfolgreich macht.

„Wir in Oberösterreich leben vor, was Bereitschaft heute heißt. Zuallererst: Die Bereitschaft, mehr zu leisten als andere. Das beweisen wir täglich. Aber für uns mindestens genauso wichtig: Die Bereitschaft, einander zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird. So verbinden wir wie kaum ein anderes Land Leistungsbereitschaft mit Hilfsbereitschaft. So meistern wir das Heute, und so sind wir bereit für das Morgen“, sagte Stelzer.