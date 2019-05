21-Jähriger bei Disco-Streit bewusstlos geschlagen

Der 21-Jährige aus Kematen an der Krems und der 23-Jährige aus Neuhofen an der Krems sind in einer Diskothek heftig aneinandergeraten. Dabei versetzte der Ältere seinem Kontrahenten einen wuchtigen Faustschlag ins Gesicht. Der Angegriffene fiel zu Boden und prallte mit dem Kopf seitlich gegen eine Tischkante. Der Schläger flüchtete daraufhin aus dem Lokal, ohne dem Opfer zu helfen.