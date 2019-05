Teenager im Iran und Saudi-Arabien hingerichtet

Drei Minderjährige in Saudi-Arabien hingerichtet

Das Kinderhilfswerk UNICEF berichtete zugleich, dass in Saudi-Arabien ebenfalls drei Minderjährige hingerichtet worden seien. Das Urteil sei am 23. April vollstreckt worden. „Das ist ein klarer Verstoß gegen Kinderrechte“, so UNICEF am Freitag. Weitere Einzelheiten nannte die Organisation zu den drei Fällen nicht.