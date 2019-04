Beispiellose Fair-Play-Geste von „El Loco“ Bielsa

Am vorletzten Spieltag ist es in Englands zweiter Fußballliga zu einem kuriosen Vorfall gekommen, der womöglich ein Nachspiel hat. Beim Stand von 1:0 zwischen Leeds United und Aston Villa forderte Leeds-Coach Marcelo Bielsa sein Team am Sonntag auf, dem Gegner ein Tor zu schenken. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie der Trainer „Gebt das Tor“ rief. Die höchst kuriose Szenen im äußerst turbulenten Spiel sehen Sie hier im Video (oben). Das Kurioseste dabei: Leeds hätte die Punkte im Aufstiegskampf dringedn gebraucht. Nicht zufällig wird Bielsa „El Loco“ oder „Der Verrückte“ genannt. Er gilt als Trainer-Legende.