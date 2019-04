Die Tiroler Schützen auf neuen Wegen

Zwei Schwerpunkte im Maximilian-Jahr

Kaiser Maximilian I. legte mit der Erlassung des Tiroler Landlibells 1511 den Grundstein für das organisierte Schützenwesen in Tirol. Der letzte Ritter war so etwas wie der Vater der Schützen. Zum 500. Todestag des Kaisers ehren die Schützen mit einer Ausstellung auf Schloss Landeck und dem Landesschießen den für Tirol so prägenden Herrscher. Die Ausstellung zeichnet im Sommer (ab 4. August) den Weg Maximilians im Oberland nach. Das „Tiroler Landesschießen“ wird am 4. Mai in Kufstein eröffnet und bis 16. Juni an insgesamt 25 Schießständen fortgeführt.