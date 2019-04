Mehr als 270 Wahlhelfer in Indonesien gestorben

Am 17. April fanden erstmals in der Geschichte Indonesiens sowohl Präsidentschafts- als auch Parlamentswahlen an einem einzigen Tag statt. Seither läuft die Auszählung der Stimmzettel im bevölkerungsreichsten muslimischen Land. Laut ersten Hochrechnungen zeichnet sich unter anderem ein Sieg des bisherigen Präsidenten Joko Widodo ab. Doch bis zur Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses im Mai müssen noch rund Dutzende Millionen Stimmzettel händisch ausgezählt werden. Die Arbeitsbelastung der eingesetzten Wahlhelfer ist enorm. Nun wurde bekannt, dass bereits über 270 Mitarbeiter der Wahlkommission gestorben sind - laut Angaben eines Sprechers an Überarbeitung.