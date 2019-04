Hungerburgbahn: Ohrfeige für Mitarbeiter!

„Es war bereits der zweite Übergriff auf einen meiner Mitarbeiter“, schilderte am Freitag Bergbahn-Chef Thomas Schroll am Ort des Geschehens, der Congress-Talstation. Beteiligt war beide Male ein bislang unbekannter Biker, der in der Bahn weder Helm noch Brille abnahm, offenbar also nicht erkannt werden wollte. Zumindest bei einer Attacke soll es laut Angaben der Polizei drei weitere Beteiligte gegeben haben.