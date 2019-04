Voll auf WM-Kurs nach perfektem Auftakt

WM kann kommen

Die Richtung stimmt auf alle Fälle. Nach dem Sieg in Izola führen Slivon/Donner die U17-Wertung nach zwei Regatten an, drei Bewerbe stehen noch aus. Halten die Segel-Asse Kurs, ist die Teilnahme heuer an der EM in Spanien und der WM in Portugal fix.