EU-Schwerpunkt in den Salzburger Bibliotheken

Mehr als 20 Bibliotheken in Salzburg setzen in den kommenden Wochen einen EU-Schwerpunkt. Bei dieser Initiative des Landes Salzburg und des Bibliothekarsverbands können Büchereien Werke zum Thema EU ankaufen. Durch zahlreiche Veranstaltungen soll das Demokratieverständnis und die Themen der EU in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Bandbreite dabei ist groß: Von Vorträgen über Diskussionsrunden für Erstwähler über Quiz-Abende bis hin zu Veranstaltungen für die Jüngeren.