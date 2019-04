Eva Longoria begeistert Fans im knappen Bikini

„Du siehst so gut aus“

Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! Das finden nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Freundin Victoria Beckham. Diese schrieb als Kommentar zu dem Foto, auf dem Longoria in Baumpose posiert: „Du siehst so toll aus.“ Auch Serena Williams ist begeistert. Sie schrieb: „Du siehst so gut aus.“