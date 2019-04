Steirer ging auf Unfallhelfer los: „Bring dich um“

„Ich habe mich nachher selbst in die Nervenklinik eingewiesen“, gab der Angeklagte an. „Warum?“, fragte der Richter. „Weil ich nicht mehr so weiter machen wollte.“ Warum er dann nicht zur Polizei gefahren sei, interessierte den Vorsitzenden. Das passierte erst am nächsten Tag „da war dann nichts mehr mit Alkohol und Drogen“, bemerkte der Richter.