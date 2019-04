SO VIEL kostet der Video-Schiri für Österreich!

Und zwar deswegen, weil Robert Schörgenhofer in Wien erst im Austria-Strafraum eine Martschinko-Attacke an Ranftl übersehen hatte und dann vor dem Monschein-Tor zum 2:2-Endstand auch ein Jeggo-Foul an Klauss. Was alles wohl auch damit zu tun hatte, dass Glasner erst eine Werbebande umtrat, diese zwar dann selbst wieder aufbaute, sich nach dem Abpfiff aber hinstellte und betonte, dass er die Einführung des Videobeweises begrüßen würde.