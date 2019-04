Drei Lenker verursachten stockbetrunken Unfälle

Mit 2,02 Promille Mofalenker erfasst

Ein 16-Jähriger aus St. Lorenz war am 22. April 2019 gegen 20.55 Uhr mit seinem Moped auf dem stark abschüssigen Güterweg Obergaisberg im Gemeindegebiet von Tiefgraben Richtung Mondsee unterwegs. Zur gleichen Zeit war ein 30-Jähriger aus Tiefgraben in der Gegenrichtung unterwegs. Dabei wurde der 16-Jährige vom Pkw des 30-Jährigen erfasst, kam rechts von der Fahrbahn ab und in einem Feld zu Sturz. Der Jugendliche erlitt unter anderem eine schwere Schnittverletzung am linken Fuß. Er wurde nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Ein bei dem 30-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.