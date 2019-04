Ronaldo ist Meister und schwört Juve die Treue

Neue Spekulationen

In der kommenden Saison darf sich Ronaldo wohl auf den einen oder anderen hochkarätigen neuen Mitspieler einstellen. In italienischen Medien wird seit der Niederlage gegen Ajax heftig über Transfers spekuliert, die Juventus in der kommenden Spielzeit den Champions-League-Titel ermöglichen könnten. Um den nationalen Meistertitel müssen sich die Turiner wohl weniger Sorgen machen - alles andere als ein erneuter „Scudetto“-Gewinn in der kommenden Saison wäre eine große Überraschung.