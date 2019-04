Feuerteufel schlug in Wohnhaus in Itzling zu

Großeinsatz für die Floriani in der Nacht auf Samstag in der Salzburger Schützenstraße 12. In einem fünfstöckigen Wohnhaus stand der Lift in Flammen. Die Mieter in den beiden obersten Etagen mussten evakuiert werden. Sechs Bewohner, darunter drei Kinder, und ein Feuerwehrmann wurden dabei verletzt.