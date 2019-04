Islamforscher Ednan Aslan von Uni Wien abgezogen

Studie angeblich „nachgeschärft“

Die Studie von Aslan, die auf teils schwere Missstände in islamischen Kindergärten hingedeutet hatte, war früh in die Kritik geraten - so wurde dem Wissenschaftler vorgehalten, zu wenig Informationen über die Einrichtungen eingeholt zu haben. Weiters stand der Vorwurf im Raum, die letztlich 2017 veröffentlichte Studie könnte von Beamten des Außen- und Integrationsministeriums „nachgeschärft“ worden sein.