Ried erkämpft zu zehnt Remis gegen Young Violets

Marco Grüll hatte die Gäste schon in der fünften Minute in Führung geschossen, Anouar El Moukhantir (23.) blieb im Duell mit Ried-Schlussmann Johannes Kreidl jedoch eiskalt und stellte wieder Gleichstand her. Kurz nach der Pause brachte Manprit Sarkaria (47.) die Violetten mit einem sehenswerten Volley-Treffer aus 18 Metern in Front.