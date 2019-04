Feinste Soul-Musik aus der Steiermark

Das Trio (mit Raphael Vorraber an den Drums und Florian Muralter am Bass) dehnt den Soul bis weit in die technologisch verzerrte Gegenwart, ohne ihn dabei jemals zu überspannen: Von der düsteren Elektro-Ballade „Get over“ (für die die Band mit der palästinensischen Tänzerin Rima Baransi ein fantastisches Video gedreht hat) bis zur funkigen Hymne „Free Your Mind“ und vom philosophischem Gute-Laune-R’n’B „Darkness and Light“ bis hin zum dramatischen Liebeslamento namens „IWY2BM“.