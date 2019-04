Jurist ist Aufsichtsrat bei den Wiener Stadtwerken

Damit hat wohl niemand gerechnet. Nicht einmal eine Woche, nachdem die Freileitungsgegner eine Beschwerde wegen der umstrittenen, geplanten 380-kV-Leitung beim Verfassungsgerichtshof eingereicht haben (wir berichteten), nimmt die Causa eine ungeahnte Wende: Ausgerechnet jener Verfassungsrichter, der die endgültige Entscheidung über die Einwendungen vorbereiten soll, hat auch einen Posten in der Elektrizitätswirtschaft. Und nicht irgendeinen: Der Jurist, der auch Universitätsprofessor ist, sitzt laut Firmenbuch im Aufsichtsrat der Wiener Stadtwerke GmbH. Die indirekt auch am „Bauherren“ der geplanten Hochspannungsleitung, der Austrian Power Grid (APG), beteiligt ist. In Form eines Syndikates: Die Wiener Stadtwerke und der Stromanbieter EVN AG sind zu 25 Prozent am Verbund beteiligt – der 100-Prozent an der APG hält.