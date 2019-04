Österreich fordert WM-Gastgeber

Die heimischen Cracks wollen sofort Tempo und Intensität hoch halten. In Linz wurde Tschechien (4:5 n. P.) ein Punkt abgeluchst. Auch dank eines Zwerger-Doppelpacks. Der Schweiz-Legionär erklärt vor seiner zweiten A-WM: „Zu wissen, was in punkto Tempo und Klasse auf einen zukommt, ist definitiv ein Vorteil.“ Bei Ambri-Piotta hat Österreichs Eishockeyspieler des Jahres bis 2021 verlängert. Mit einer Ausstiegsklausel für die NHL. „Sie bleibt mein Ziel“, betont der Vorarlberger. Und: „Jetzt gilt mein Fokus der WM, will ich in Bratislava gute Leistungen zeigen.“