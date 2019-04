In diesem Schmied lodert auch mit 72 das Feuer

Er wuchs in Eibiswald auf und machte in Wies eine Schmiedelehre. Durch die Ausbildung zum Meister kam er mit dem WIFI in Kontakt - und blieb im Jänner 1969 hängen. „Ich wurde als Aushilfsausbildner im Bereich Schweißtechnik engagiert.“ Ein Jahr später übte Schmid die Tätigkeit bereits hauptberuflich aus und war steiermarkweit in Betrieben unterwegs.