Touristiker fahren neuen Nächtigungs-Rekord ein

Es sind Zahlen, die faszinieren: Alleine zwischen November 2017 und Oktober 2018 konnten fast 7,9 Millionen Gäste in Stadt und Land begrüßt werden, die im Schnitt 3,7 Tage hier urlaubten und so für insgesamt 29,3 Millionen Nächtigungen landesweit sorgten. Im Vergleich zum Vorjahr konnte so ein leichtes Plus von 4,6 Prozent bei den Ankünften erzielt werden, bei den Nächtigungen betrug der Zuwachs 4,4 Prozent