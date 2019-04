Vierbeinige Pädagogen in den Klassenzimmern

So werden etwa Lady und Puma seit mittlerweile sechs Jahren in der Sonderschule im Unterricht ein- bis zweimal pro Woche eingesetzt. „Die Tiere sorgen in der Klasse für ein positives Lernklima und stärken die Gemeinschaft. Die Kinder freuen sich immer sehr auf die Schultage, an denen die beiden Hunde anwesend sind“, weiß man in der Direktion.