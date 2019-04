Unfallrisiko ist im Tunnel geringer als außerhalb

Das geht aus einer Studie des Verkehrsministeriums hervor, für die die Daten zu Unfällen in den Jahren von 1999 bis 2017 in mindestens 200 Meter langen Tunnels ausgewertet wurden. In diesem Zeitraum sind bei 1841 Ereignissen 3170 Menschen verunglückt, 126 Personen verloren dabei ihr Leben. Auffallend ist, dass die Zahl der jährlichen Todesopfer in diesen 19 Jahren stark zurückgegangen ist, obwohl sich die Gesamtlänge aller Tunnel in dieser Zeit mehr als verdoppelt hat - insbesondere durch den Bau zweiter Röhren. Wurden in den ersten vier Jahren der Erhebung durchschnittlich noch über 15 Tote pro Jahr registriert, waren es in den letzten fünf Jahren nur mehr 2,4 statistische Tote im Jahr. Über den Gesamtzeitraum lag die jährliche Zahl der Todesopfer im Schnitt sieben.