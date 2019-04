Bade- und Relaxurlaub in Loipersdorf gewinnen!

Loslassen - Erleben - Stärken

In der Vierstern-Wohlfühloase Thermalhotel Leitner an der Therme Loipersdorf wartet in jeder Jahreszeit der passende Urlaub auf Sie. Auf höchstem Niveau genießen Sie Ihren Urlaub dank inkludiertem Thermeneintritt, sowie direktem Zugang zur Therme über einen Hotelzugang. In unserem hoteleigenen Wellness- und Saunabereich ist das Entspannen ganz einfach, Kraft und Energie schöpfen Sie im Ruheraum mit Wasserbetten. Oder Sie lassen bei einer Massage- oder Kosmetiktherapie einfach die Seele baumeln. All jene die sich gerne körperlich betätigen, werden vom kostenlosen Fitness-Studio und dem Gratis-Aktiv-Programm begeistert sein. Stärken Sie sich beim reichhaltigen Frühstücksbuffet und erleben Sie bei Mittags-Snack und Abendessen den Genuss unserer kulinarischen Highlights aus der Region. Den Tag lassen Sie entspannt bei einem Cocktail in unserer Flower Lounge ausklingen. Für jeden Geschmack und Zweck hat das Thermalhotel das richtige Zimmer zu bieten. Zur Auswahl stehen 38 Doppelzimmer, 23 Flower Rooms, 5 Etagen- oder 3 Familienzimmer und 3 Suiten. Gäste parken komfortabel direkt vor der Tür auf den hoteleigenen Parkplätzen.