Kleines Einmaleins der Osterei-Lieferantinnen

Ich liebe meine Hühner, nicht nur, weil kein gekauftes Ei jemals so gut schmecken wird wie eines aus dem eigenen Nest, von Tieren, die den ganzen Tag im Freien herumrennen, Sandbäder nehmen, scharren und gesünder essen als wir selbst. Sondern auch, weil sie so viel Persönlichkeit haben. „Die Weiße“ zum Beispiel: Hat sie Gusto, führt sie mich im Tänzelschritt zum Behälter, in dem ihre geliebten Sonnenblumenkerne lagern und peckt so lang darauf, bis ich ihn öffne - klug!