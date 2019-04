Drogensüchtiger Grazer schlief mit Zigarette ein

Auch Hund gerettet

Am Samstag passierte es wieder. Als die Feuerwehr in der Münzgrabenstraße eintraf, drang sie in die verrauchte Parterrewohnung ein, wo sie den Mann und einen Hund fand. Beide wurden ins Stiegenhaus gebracht. Eine medizinische Behandlung lehnte der Grazer durch Unterfertigung eines Reverses ab.