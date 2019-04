Kühbauer nimmt Schützling Dibon auf die Schaufel

„Ich gehe davon aus, dass Dibi (Christopher Dibon, Anm.) kein Tor schießen wird - der hat sein Pulver für die nächsten 100 Spiele verschossen“, flachst Rapid-Trainer Didi Kühbauer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mattersburg (hier im Video bei ca. Minute 2:28) gegen seinen neben ihm sitzenden Schützling. Damit aber nicht genug. Kühbauer, in Schmäh-Laune, legt nach: „Das wird bei dir dauern - vermutlich 17, 18 Jahre.“ Gemeint ist damit Dibons Verletzungsmisere in jüngerer Vergangenheit. Alles halb so wild, Dibon nimmt‘s mit einem Lächeln, Kühbauer klopft ihm kumpelhaft auf die Schulter. Was die beiden sonst - ernst gemeint - vor dem Spiel gegen Mattersburg zu sagen haben, sehen Sie ebenfalls hier im Video (oben).