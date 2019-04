Werner trifft bei Leipzig-Sieg und darf weg

Am Rande des 2:0-Erfolgs von RB ließ Klub-Boss Oliver Mintzlaff erstmals durchblicken, dass Star-Stürmer Timo Werner seinen bis 2020 laufenden Vertrag wohl nicht verlängern wird. Mintzlaff in der Halbzeit bei Sky: „Timo Werner ist bei uns zum Nationalspieler geworden. Wir wollen ihn natürlich unbedingt halten. Er hat signalisiert, dass er eher nicht verlängern will. Wir sind in vernünftigen Gesprächen und werden eine Lösung finden, die für alle gut ist.“ Werner soll sich laut Informationen der Bild-Zeitung mit den Bayern bereits einig sein. Im Gespräch sind 40 Millionen Euro Ablöse.