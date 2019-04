Kinder-Puppe bremst Raser besser als die Polizei

„Mein Sohn hat sich die Idee in Garsten abgeschaut. Dort hat er sich selbst erschrocken, als er an zwei Puppen vorbeigefahren ist“, erzählt Angela Grolmusz aus Pfarrkirchen bei Bad Hall, warum neben der Straße, die zwischen Hof und Maschinenhalle durchführt, jetzt ab und zu ein „Kind mit Fahrrad“ steht. Denn das 50-km/h-Limit wird von Autofahrern regelmäßig ignoriert und seit der bald zweijährige Maximilian am Hof herumläuft, haben die Eltern und Großeltern noch mehr Angst vor den Rasern und haben zur innovative Selbsthilfe gegriffen.