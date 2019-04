Victoria Beckham: „Das ist die beste Zahnpasta“

Victoria Beckham ist nicht gerade für ihr Lächeln bekannt. Und selbst wenn sie versucht freundlich zu grinsen, bleiben ihre Zähne auf magische Weise immer versteckt. Dass sie eigentlich keinen Grund dafür hätte, bewies sie aber schon bei einigen TV-Auftritten wie in der lustigen Talkrunde mit Ellen DeGeneres oder bei James Gorden. Und als gefeierte Stilikone wäre es ja auch ein Skandal, wenn nicht alles super gepflegt und perfekt aussehen würde. Und ihre Zähne sind wirklich makellos. Sie stehen nicht nur exakt in Reih und Glied, sondern blenden auch noch in perlendem Weiß.