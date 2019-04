Zirngast-Prozess vertagt, Ausreisesperre bleibt!

Der in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagte österreichische Student und freie Journalist Max Zirngast ist am Donnerstag - mit den ebenfalls angeklagten türkischen Aktivisten Hatice Göz und Mithatcan Türetken - in Ankara erstmals vor Gericht gestanden. Zirngast weist die Anklage zurück. Der Prozess wurde vertagt, voraussichtlich auf 11. Septemer. Der Steirer muss sich nicht mehr wöchentlich bei der Polizei melden, die Ausreisesperre bleibt aber bestehen.