Kim Kardashian will jetzt Anwältin werden

Kim Kardashian will Anwältin werden. Die 38-Jährige vertraute sich dem Modemagazin „Vogue“ an und legte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview für die neueste Ausgabe ihre Karrierepläne offen. Derzeit absolviert sie ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei in Kalifornien. Wenn alles glatt läuft, könnte sie sich möglicherweise 2022 als Rechtsanwältin niederlassen.