Sieben Ideen für einen Wasserurlaub in Slowenien

4. Moravske Toplice - Ihr Weg zu vielfältigen Erfahrungen

Seit über 140 Jahren stammt das natürliche Mineralwasser aus den tiefsten Tiefen der pannonischen Ebene, das durststillend wirkt, erfrischt und heilt. Das schwarze Thermalwasser, einzigartig in Slowenien und in der Welt, sorgt für unvergessliche Entspannung und hat viele heilende Wirkungen. Außerdem eignet es sich auch für alle Adrenalinliebhaber. In einem der größten Wasserparks Sloweniens wartet auf Sie AquaLoop, die erste Rutsche der Welt mit einer vollen Kurve und einer Beschleunigung, die größer ist als bei Rennwagen. Neben dem Raketenstart gibt es Abfahrten vom 22-Meter-Turm, eine Rutsche mit Sound- und visuellen Effekten sowie Animationen in 28 Innen- und Außenbecken.



Ausflugstipp: Besuchen Sie Expano - einen interaktiven Park, in dem Sie Pomurje in kleinen Dimensionen erleben werden, und erklimmen Sie den Vinarium, einen einzigartigen Turm mit 360-Grad-Sicht, von dem aus Sie 4 Länder sehen können: Slowenien, Österreich, Ungarn und Kroatien.