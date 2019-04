Grazer erfand Überfall unter Namen seines Bruders

Die Verdächtigen, 20 und 21 Jahre alt, hatten sich in der Nacht auf 31. März mit Freunden in einem Hotelzimmer in Graz-Puntigam getroffen und dort reichlich Drogen und Alkohol konsumiert. Dabei verlor der Jüngere sein Handy - und das, so sein Plan, sollte ihm nun die Versicherung durch ein nagelneues ersetzen.