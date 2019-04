IWF schwächt Prognose für Österreich leicht ab

Einheimische Wirtschaftsforscher schließen sich IWF-Einschätzung an

Die Prognosesenkung steht im Einklang mit den jüngsten Einschätzungen der heimischen Wirtschaftsforscher. Das Wifo senkte seine Prognose für heuer Ende März von 2,0 auf 1,7 Prozent, das Institut für Höher Studien (IHS) von 1,7 auf 1,5 Prozent. Für 2020 ließen die Institute ihre Prognosen mit plus 1,8 bzw. plus 1,6 Prozent gegenüber Dezember gleich. 2018 hatte das reale Plus noch 2,7 Prozent betragen.